ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lewisville kentinde bir ATM'nin üzerinde unutulan 128 bin doları (yaklaşık 6 milyon 314 bin lirayı) aşkın nakit para ve çekler, parayı bulan vatandaş tarafından polise teslim edildi.

3 Ağustos 2026 tarihinde West Main Street üzerindeki bir ATM'ye para çekmek için gelen 37 yaşındaki bir erkek ve beraberindeki kadın, cihazın üzerinde iki çanta fark etti. Çantalardan birinde nakit para, diğerinde ise 19 adet çek yer alıyordu.

Çantanın üzerindeki ibareler doğrultusunda ilk olarak yakındaki bir Chick-fil-A restoranına giden vatandaş, paranın restorana ait olmadığının belirtilmesi üzerine 911'i arayarak durumu polise bildirdi.

TEK BİR DOLAR BİLE EKSİLMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın içinde 128 bin 514 dolar yazılı bir banka notu buldu. Yapılan manuel ve dijital sayımlar sonucunda çantadaki miktarın tam olduğu ve tek bir doların bile eksilmediği tespit edildi.

Soruşturma sonucunda paranın Bank of America’ya ait olduğu ve taşıma hizmetini Brinks firmasının yürüttüğü belirlendi. ATM’ye bakım yapan teknik personelin parayı cihazın üzerinde unuttuğu, olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı açıklandı. Paranın tamamı bankaya iade edildi.

Uzmanlar yaptığı yazılı açıklamada, genel ilkeleri gereği güvenlik süreçlerine ilişkin detay paylaşmadıklarını bildirdi. Lewisville Polis Müdürü Brook Rollins ise olayın hem para miktarı hem de suç unsuru içermemesi bakımından sıra dışı olduğunu belirtti.

BULANA ÖZEL TÖREN PLANLANIYOR

Daha önce benzer miktarda bir kayıp eşya iadesiyle karşılaşmadıklarını belirten Dedektif Gina Miller, bulunan paranın otomatik olarak bulan kişiye ait olmadığını ve dürüstçe iade edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen 37 yaşındaki dürüst vatandaş için Lewisville Polis Departmanı tarafından basına kapalı özel bir takdir töreni düzenlenmesi planlanıyor.