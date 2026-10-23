Maaş günlerinde ATM’lerden nakit çekmek isteyen vatandaşlar, cihazların arızalanması veya para stoklarının tükenmesi nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Özellikle alternatif ATM’lerin az olduğu ilçelerde bu sorun daha fazla hissediliyor. Yüksek tutarlı nakit çekimlerinin artması, ATM’lerin para kapasitesi ve teknik altyapısıyla ilgili sorunları da gündeme getiriyor.

ATM’LERDE NAKİT SORUNU BÜYÜYOR

Enflasyonla birlikte vatandaşların ATM’lerden çektiği nakit miktarları artarken cihazların banknot kapasitesi aynı oranda yükselmiyor. Yüksek tutarlı işlemler, ATM’lerdeki paranın daha kısa sürede tükenmesine neden olabiliyor. Cihazların daha sık nakitle doldurulması ise para nakliyesi, güvenlik, personel ve saha operasyonu giderlerini artırıyor.

Nakit ihtiyacının doğru hesaplanamaması durumunda ATM’ler gün içerisinde hizmet veremez hale gelebiliyor. Bu durum, özellikle maaşların hesaplara yatırıldığı günlerde vatandaşların para çekmesini zorlaştırıyor.

PARA ATM’DE SIKIŞABİLİYOR

ATM kullanımında karşılaşılan sorunlar yalnızca nakit yetersizliğiyle sınırlı kalmıyor. Donanım arızaları, banknotların fiziksel durumu ve para sayma mekanizmasındaki aksaklıklar, işlem sırasında paranın cihazın içinde sıkışmasına yol açabiliyor.

Para yatırma işleminin ardından tutarın hesaba geçmemesi ya da para çekme sırasında hesaptan kesinti yapılmasına rağmen nakdin teslim edilmemesi de tüketicilerin karşılaştığı sorunlar arasında bulunuyor. Bu tür durumlarda vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve işlemlerin sonuçlandırılması önem taşıyor.

TEK ATM’Lİ İLÇELERDE VATANDAŞ ZORLANIYOR

Alternatif ATM sayısının sınırlı olduğu yerleşim yerlerinde cihazın arızalanması veya parasının bitmesi, vatandaşları başka noktalara gitmek zorunda bırakıyor. Özellikle emekliler, maaşını nakit olarak kullananlar ve ulaşım imkânları kısıtlı kişiler bu durumdan daha fazla etkileniyor.

Başka bir ATM’ye ulaşmak için yapılan yolculuk, vatandaşlara hem zaman kaybettiriyor hem de ek ulaşım masrafı çıkarıyor. Yakın çevrede başka bir cihazın bulunmaması ise günlük ihtiyaçlar için nakde erişimi daha da güçleştiriyor.

TEKRARLAYAN ARIZALAR ŞİKÂYET KONUSU OLUYOR

Aynı ATM’de art arda yaşanan para çekme sorunları ve sonuçlandırılamayan işlemler, tüketicilerin şikâyetlerine konu olabiliyor. Bir işlem sorununun tekrarlanması, vatandaşların aynı cihazı kullanmasını güçleştirirken bankaların hizmet kalitesine ilişkin beklentileri de gündeme getiriyor.

Tüketici dernekleri, ATM şikâyetlerinin düzenli şekilde izlenmesi ve tekrarlanan sorunlarda mağduriyetin giderilmesine yönelik mekanizmaların devreye alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

DÜZENLİ BAKIM KESİNTİLERİ AZALTABİLİR

Teknik uzmanlara göre ATM’nin arızayı merkezî sisteme bildirmesi, sorunun anında giderildiği anlamına gelmiyor. Arızanın tespit edilmesi, teknik ekibin müdahalesi ve cihazın yeniden hizmete alınması belirli bir süre gerektirebiliyor.

Düzenli bakım yapılması, arıza kayıtlarının incelenmesi ve sık sık sorun çıkaran cihazların yenilenmesi, ATM hizmetlerindeki kesintilerin azaltılmasına yardımcı olabilecek uygulamalar arasında yer alıyor. Nakit ihtiyacının doğru planlanması da özellikle yoğun kullanımın olduğu günlerde cihazların hizmet dışı kalma riskini azaltabiliyor.