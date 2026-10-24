Bankacılık sektöründe dijitalleşme hız kesmeden sürerken, ATM’ler üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri de çeşitlenmeye devam ediyor. Güvenlik uzmanları ve finans kuruluşları, kart kopyalama ve veri hırsızlığı vakalarına karşı kullanıcıların işlem öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat etmesi gereken adımlara dair uyarılarda bulundu.

FİZİKSEL DÜZENEK TEHLİKESİ

ATM dolandırıcılığında en sık başvurulan yöntemlerin başında kart giriş yuvalarına yerleştirilen kopyalama aparatları (skimmer) geliyor. Dolandırıcılar, yuvanın üzerine yerleştirdikleri orijinaline yakın ek parçalar vasıtasıyla kartın manyetik şerit ve çip bilgilerini kopyalayabiliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların kartı takmadan önce yuvanın sağlamlığını hafifçe kontrol etmesini; gevşeklik, çıkıntı veya yapıştırıcı izi bulunan cihazların kullanılmamasını bildiriyor. Bununla birlikte şifre kaydetmek amacıyla tuş takımının üzerine yerleştirilen sahte klavyeler ve ekran çevresine gizlenen iğne deliği boyutundaki kameralar da önemli risk unsurları arasında yer alıyor.

ŞİFRE GÜVENLİĞİ VE "İPTAL" TUŞU UYARISI

İşlem güvenliğinde öne çıkan temel kurallardan biri şifre gizliliği olarak belirtildi. Tuş takımına PIN kodu girilirken diğer el ile klavyenin üzerinin kapatılmasının, olası gizli kamera kayıtlarını ve sıra bekleyen kişilerin görüş açısını engellediği vurgulandı.

Ayrıca kartı hazneye sürmeden önce tuş takımındaki "İptal" butonuna basmanın, cihazda arka planda açık kalmış veya kötü niyetle başlatılmış olabilecek oturumları sıfırlamada basit bir önlem teşkil ettiği ifade edildi.

KART SIKIŞMASINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VE SAHTE NUMARALARA DİKKAT

ATM'lerde meydana gelen kart sıkışmaları durumunda ise kullanıcıların doğrudan bankanın resmi çağrı merkezine ulaşması gerektiği hatırlatıldı. ATM çevresinde yardım teklif eden yabancılara şifre verilmemesi, ATM kabinleri veya ekran çevresine sonradan yapıştırılan sahte müşteri hizmetleri numaralarının aranmaması önem taşıyor. İşlem sonrasında ise oturumun kapandığından emin olunması ve işlem fişlerinin doğrudan ATM çevresindeki çöp kutularına bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

EN GÜVENLİ ALTERNATİF QR KOD VE LİMİT YÖNETİMİ

Uzmanlar, fiziksel kart kullanımının getirdiği donanımsal riskleri en aza indirmek için mobil bankacılık üzerinden sağlanan QR kod ile para çekme ve yatırma işlemlerinin tercih edilmesini öneriyor.

Ayrıca günlük nakit çekim limitlerinin ihtiyaç doğrultusunda sınırlandırılması ve hesap bildirimlerinin açık tutulması, yetkisiz işlem girişimlerinin erken tespitinde kritik rol oynuyor.