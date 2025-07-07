2025 itibarıyla bankalar, ATM'den para yatırma işlemleri için yeni limitlerini duyurdu. En düşük ve en yüksek sınırlar dikkat çekti.

Özellikle QR kodla para çekme ve yatırma gibi dijital işlemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, bankalar müşterilerine hem güvenlik hem de işlem hızı açısından çeşitli sınırlar tanımlamaya başladı. Bu kapsamda yapılan yeni güncellemelerle birlikte para yatırma işlemlerinde banka bazlı farklar dikkat çekiyor.

HER BANKADA LİMİT FARKLI

Bankaların ATM'lerine para yatırma limitleri 2025 yılı itibarıyla yeniden belirlendi. Bu limitler, bankanın kendi ATM'si üzerinden yapılan işlemlerde geçerli olmakla birlikte, ortak ATM kullanımında farklılık gösterebiliyor. Tabloda dikkat çeken bazı limitler şöyle:

Yapı Kredi & Enpara: 185.000 TL ile zirvede.

Garanti BBVA & Fibabanka: 100.000 TL’ye kadar işlem yapılabiliyor.

Ziraat Bankası: 20.000 TL.

Vakıfbank & Halkbank & ING & QNB Finansbank & Kuveyt Türk: 50.000 TL.

Ziraat Katılım: 20.000 TL.

Odeabank: 100.000 TL.

Vakıf Katılım: Sadece 2.500 TL ile en düşük limiti sunuyor.

QR kodla yapılan işlemlerde ise bazı bankalar üst sınır belirtmezken, belirtilenlerde ise çoğunlukla para çekme limitiyle sınırlı olduğu görülüyor. Örneğin, İş Bankası ve Garanti BBVA, QR işlemleri için 10.000 TL’ye kadar izin verirken, bazı bankalar bu konuda bilgi paylaşmamış durumda.

LİMİT AŞILDIĞINDA NE OLUYOR?

ATM'ye para yatırma veya çekme işlemlerinde belirlenen limitin aşılması durumunda, bankalar genellikle ek işlem ücreti uygulayabiliyor.

Bu nedenle işlem yapmadan önce, bankanızın resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından kartınıza özel limitleri kontrol etmeniz önem taşıyor.

Bazı bankalar, müşterinin segmentine, kart tipine ya da işlem geçmişine göre farklı limitler tanımlayabiliyor. Aynı bankanın farklı kartları arasında dahi bu tür limit değişiklikleri olabiliyor. Örneğin, İş Bankası bazı kartlara 20.000 TL, bazılarına 10.000 TL çekim limiti uygulayabiliyor.

GÜNCEL LİMİTLER İŞLEM ÖNCESİ KONTROL EDİLMELİ

2025 yılıyla birlikte dijital bankacılık işlemlerinin yaygınlaşması, para yatırma ve çekme limitlerini doğrudan etkiliyor.

Her banka kendi sistemine göre limitlerini belirlerken, kullanıcıların bu bilgileri işlem öncesi kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Aksi halde işlem sınırlamaları ve beklenmedik ücretlerle karşılaşılabilir.