Nakit tuzağı yönteminde dolandırıcılar, ATM’nin para çıkış bölümüne yapışkan bir yüzey veya gizli bir kaplama yerleştiriyor. Para çekme işlemi sırasında banknotlar bu kaplamaya takılı kalıyor ve dışarı çıkmıyor. Kullanıcı, cihazın arızalı olduğunu zannederek ATM'den uzaklaşıyor. Kısa süre sonra olay yerine dönen dolandırıcılar, haznede kalan parayı alıyor. Sparkasse, bu dolandırıcılık vakalarının son zamanlarda tekrar görülmeye başladığını açıkladı.

GÜVENLİ CİHAZLAR DA RİSK ALTINDA

Artı49'da yer alan habere göre, Sparkasse yetkilileri, iyi korunan makinelerde bile zaman zaman bu tür manipülasyonların yapılabildiğini belirtti. Açıklamada, “Her cihazın çalışabilir bir teknolojiye ihtiyacı var. Bu nedenle istisnai durumlarda arızalı gibi görünen cihazlarda bile dolandırıcılık söz konusu olabiliyor” denildi. Dolandırıcılığın en tehlikeli yönlerinden biri ise ATM ekranında çoğu zaman herhangi bir uyarı mesajı çıkmaması oldu.

DOLANDIRICILARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sparkasse, nakit tuzağı yöntemine karşı kullanıcıların dikkatli olmasını önerdi. Para çekmeden önce çıkış bölmesinin hafifçe çekilmesi veya kontrol edilmesi, gizli bir kaplamanın varlığını tespit etmekte etkili olabilir. Para çıkışı sırasında cihazdan uzaklaşılmaması, şüpheli bir durumda hemen banka personeline ya da polise haber verilmesi tavsiye edildi. Ayrıca, yabancı kişilerce dikkat dağıtılmaya çalışılması gibi durumlara karşı da uyarıda bulunuldu.

BANKALAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Sparkasse, ATM güvenliğini artırmak için özellikle şube dışındaki noktalarda kamera sistemleri ve mekanik koruma önlemlerini devreye aldığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, “Video kayıtları sayesinde birçok dolandırıcı suçüstü yakalandı” bilgisi paylaşıldı. Yeni nesil para çıkış üniteleriyle birlikte ATM'lerin manipüle edilmesi daha da zorlaştırıldı. Tüm bu önlemlere rağmen Sparkasse, en etkili korunmanın kullanıcıların dikkatli davranmasıyla sağlandığını vurguladı. Bankamatikte olağan dışı bir durumla karşılaşanların zaman kaybetmeden ihbarda bulunmaları gerektiği ifade edildi.