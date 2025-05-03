Polis, Yunanistan'da bir kadının taşıdığı bombanın elinde patlaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

38 yaşındaki kadın, Cumartesi günü sabah saat 5 sularında Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentinde yakındaki bir bankanın dışına yerleştirmek üzere bombayı taşıyordu.

Polis, patlamada çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Basına konuşan üst düzey bir Yunan polis yetkilisi, “Görünüşe göre kadın, bir ATM'ye yerleştirmek üzere bir patlayıcı taşıyordu. Bir şeyler ters gitti ve elinde patladı” dedi.

Polise göre, kadın daha önce de bazı soygunlara katılmıştı ve polis tarafından aranıyordu. Kadının aşırı sol gruplarla olası bağlantıları araştırılıyor.