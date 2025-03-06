Baran, yaptığı yazılı açıklamada, limitlerin yükseltilmesinin Oda üyelerinin de gündeminde yer alan konulardan olduğunu bildirdi.

Bu talebi yakın zamanda Gelir İdaresi Başkanlığına ilettiklerini hatırlatan Baran, "İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren tüm ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarında limitin 5 milyon liraya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kredi kartıyla vergi ödemeye imkan sağlayan bu düzenleme iş dünyamız açısından çok faydalı olmuş ancak kredi kartıyla vergi ödemelerinde başlangıçta belirlenen limitler zaman içinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Oda olarak, limitlerin yükseltilmesine yönelik talepleri daha önce de dile getirmiştik ve limitler birkaç kez yükseltilmişti. Son zamanlarda da 1 milyon lira düzeyinde uygulanan limitlerin mükellefler tarafından yeterli bulunmadığı ve yükseltilmesi gerektiğine dair sıkça gelen talepler vardı."