Ali MACİT

Skandal, torpil ve tarikat ilişkileriyle gündeme gelen Karabük Üniversitesi, düzenleneceğini SÖZCÜ’nün duyurduğu “Atomlar Nasıl Allah Der?” konferansına ev sahipliği yaptı. Ramazan ayı etkinliği olarak düzenlenen konferansı, nükleer enerji mühendisi olduğunu söyleyen Ali Yeşilyurt verdi.

Yeşilyurt, katıldığı etkinlikte “Kuran kainatın tefsiri. Üniversitelerde bütün bilim alanları kainatı anlamaya çalışıyor yani üniversiteler Allah’ın sanatını öğreniyor. Atomların birleşerek gösterdiği harika sanatlar, öyle mucize ki ve bunların ifade ettiği mana bütün kâinatı bütün sanatıyla terbiye eden rabbim var. O zerrelerin vaziyeti ile bin bir isimlerinin nihayetsiz cemalini ve kemalini bana takdim etmiş. Ebedi bir hayatta ebedi ihsanasını vermek için beni yaratmış. Bütün kainattaki maslahatlar benim ihtiyacıma göre dizayn edilmiş. Bütün kainat mucize yaratılmış” dedi.

BASIN ÇIKARTILDI

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği etkinliği takip etmek isteyen BRTV ekibinden muhabir Ayşegül Balyam ve kameraman Mehmet Ali Özkan, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın talimatıyla konferans devam ederken dışarı çıkartıldı. Üniversite yönetiminin, konferansın medyaya yansımasından rahatsız olduğu için bunu yaptığı iddia edildi.