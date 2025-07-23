Pop müzik sanatçısı Pınar Yıldız, Cansın şarkısına çektiği klip sırasında attan düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hafızasını kaybettiği belirtildi.

SON DÖNEMLERDE ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR

Adını 'Sevdam Hiç Tükenmez', 'Aşk İçin' gibi şarkılarla duyuran Pınar Yıldız, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ATTAN DÜŞTÜ, HAFIZASINI KAYBETTİ

'Cansın' şarkısı için Artvin'e giden ünlü sanatçı, ata binerken bir anda atın ani bir hareketi sonrası düştü. Yaşadığı kaza, hafızasını kaybetmesine neden oldu.



Yıldız, uzun süren tedavi sonrası eski sağlığına kavuştu.