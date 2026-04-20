Alman devi Bayern Münih, bu sezon da fırtınalar estirerek bitime haftalar kala Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibinde herkes birer yıldız gibi parlarken; İngiliz golcü Harry Kane, skor katkısıyla öne çıkan isim oldu.

SÜPER LİG'DE 14 TAKIMI GEÇTİ

Bu sezon Bayern Münih adına tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Harry Kane, 51 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 32 yaşındaki yıldızın 51 gole ulaşması ise sosyal medyada gündem oldu... Kane, Süper Lig'de mücadele eden 14 takımdan daha fazla gol attı. Kane'in gerisinde kalan ekipler ve attıkları gol sayıları şöyle:

Kayserispor (21)

Eyüpspor (22)

Kocaelispor (25)

Karagümrük (27)

Gençlerbirliği (29)

Kasımpaşa (29)

Antalyaspor (30)

Alanyaspor (35)

Samsunspor (36)

Göztepe (37)

Gaziantep FK (38)

Konyaspor (38)

Rizespor (41)

Başakşehir (48).