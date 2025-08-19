Hayranlarıyla buluşup imza dağıtan Tomlinson, kendisine uzatılan belgenin aslında bir evlilik cüzdanı olduğunu fark etmeden imzaladı.

YANLIŞLIKLA “EVLİ” SAYILDI

“Faith In The Future” albümü kapsamında Jakarta’da konser veren şarkıcı, imza etkinliği sırasında hayranının uzattığı belgeyi tereddüt etmeden imzaladı. Belgenin aslında bir evlilik cüzdanı olduğu ortaya çıkınca hayran, kendisini “Louis Tomlinson’ın eşi” olarak tanıttı.

HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL

Her ne kadar imza atılmış olsa da, Endonezya yasalarına göre resmi evliliklerin geçerli sayılması için tören yapılması gerekiyor. Bu nedenle ünlü şarkıcının habersiz evliliği hukuken geçerli olmadığı açıklandı.