Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Attila Atasoy, 53 yıllık kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda etme kararı aldığını açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, müzikten tamamen kopmayacağını da belirtti.

Atasoy, bundan sonraki süreçte yalnızca özel yardım gecelerinde sahne alacağını ifade ederken, yıllar boyunca ürettiği eserlerle ilgili de yeni bir kararını paylaştı.

“VAZGEÇEBİLMEK DE BİR BAŞARIDIR”

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Atasoy, paylaşımında “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı.

Menajersiz sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000'e yakın şarkı ürettiğini belirten sanatçı, sahnelere veda etse de müzikle bağını tamamen koparmayacağını söyledi.

“ŞÖHRETİ PARAYA ÇEVİREMEYEN BECERİKSİZLİĞİME ÜZÜLMÜYORUM”

Atasoy, kariyeri boyunca maddi kazançtan çok kendi yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sanatçı, “Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun” dedi.

BESTELERİNİ GENÇ MÜZİSYENLERE ÜCRETSİZ AÇACAK

Attila Atasoy, sahne çalışmalarına ara verirken besteleriyle ilgili de bir karar aldı. Sanatçı, eserlerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını açıkladı.

Atasoy, bu kapsamda bestelerinin kullanımına izin vereceğini belirtirken MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu da ifade etti.

Böylece 53 yıllık sahne kariyerinde yeni bir döneme giren Atasoy, müzik üretiminden tamamen uzaklaşmadan çalışmalarını farklı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

''PEYNİR EKMEK YER MUTLU OLURUM''

Atasoy'un açıklamasının tamamı:

Atasoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Vazgeçebilmek te bir başarıdır en sevdiğinden..Üstüne her zaman olduğu gibi kendi saçını kesip gülebilmektir hayata..

Hiçbir zaman sürü insanı olmadım..Kalabalıkları sevmem..Kendi başınalığı ve kendi kalmayı seçmiş bir gayretkeşim..Şarkılar sığınağım,yollar ise eğitimim oldu..

At izi it izine karışmış bu digital delirium zamanında,herkesin her konuda artiz olduğu,olmaya çalıştığı bir hegomonyada,akıllı telefonların insanların aklını aldığı bir Pompei arenasında elbette olmamam gerekirdi..

Biz niye üç ayrı denetime girip yıllarca sürtüldük bir şarkı çıkarabilmek için? Buna rağmen tek başınalığı seçip Tanrı vergisi sesim ve yeteneğimi kullanarak şarkılar üreterek geçen 53 yılımı helâl ediyorum..(200 yeni beste,1000e yakın yeni şarkı)..

Üstelik menajersiz bir ayrık otu olarak geçen 53 yıl..Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum..En azından kimseye borcum yok..Peynir ekmek yer mutlu olurum..Yeter ki huzurum olsun..

Zaten hayatta her zaman az para çok huzur demiş ve bunu uygulamış biriyim..

Kendin olmak için çıktığın bu yolda seni yoldan saptıran çok faktör var..Bunun için iyi bir aile terbiyesi ve eğitimi arkana alıp içsel yolculuklarla ne yapabilirim'in samimi cevabını vermek gerekir..

Elbette benim de gençlikte saptığım,yoldan çıktığım zamanlar oldu..Bunların üstesinden yollara düşerek geldim..O yollarda yazmak,ünlü gazete ve dergilerde yayınlanmak,beni hayata doğru bir perspektifle bakmaya çalışan bir insan haline getirdi..

Zaten her zaman dediğim gibi..; Yaptığım her şey hayata kurduğum köprülerim, ölümlülüğe küçük başkaldırılarım ve de çocuk ruhumun lunaparklarıdır..”