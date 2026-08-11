Televizyonlarda yeni sezon hazırlıkları hızlanırken ATV de gündüz kuşağı programlarının dönüşü için düğmeye bastı. İzleyicilerin merakla beklediği “Müge Anlı ile Tatlı Sert” için geri sayım başladı. Programın yeni sezon yayın tarihi ve saati belli oldu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Müge Anlı, yeni sezonda da kayıp dosyaları, ailelerin yaşadığı sorunları ve çözülemeyen olayları programında ele alacak.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA YENİ DÖNEM

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte televizyon kanallarında yeni sezon yayın akışı da şekillenmeye başladı. ATV’nin gündüz kuşağında yer alan programların dönüşüyle birlikte ekranlarda hareketlilik yeniden başlayacak.

“Müge Anlı ile Tatlı Sert”in yeni sezonda hangi dosyaları gündeme taşıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.