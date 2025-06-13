Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş, ‘suç örgütü lideri’ suçlamasıyla 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

30 Nisan 2025’te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra “ifademe eklemek istediklerim var” diyerek 11 Mayıs 2025’te ikinci ifadesini verdi.

6 BAŞKANI TUTUKLATTI

Aktaş’ın cezaevinden çıkmak için iki kez verdiği etkin pişmanlık ifadesi nedeniyle Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seylan belediye başkanları olmak üzere 22 kişi tutuklandı.

Aktaş ifadesinde, ihale aldığı belediyelerin başkanlarına para verdiğini, 2024 yerel seçimlerinde adayların seçim çalışmalarında kullanılması için de araç vermeye zorlandığını ileri sürdü. Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye de Aktaş’ın itiraflarında yer alan “(34 CMM 944 plakalı Renault Megane), seçimlerden önce Hakan Bahçetepe’ye teslim edildi” sözleri soruldu.

Bahçetepe ise ifadesinde, aracın ne şekilde temin edildiğini, kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmediğini ve aday olmadan önce CHP ilçe başkanlığı döneminde parti çalışmalarında kullandığını söyledi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Aktaş’ın tutuklandıktan sonra adı AKP’li Isparta Belediyesi’nden aldığı usulsüz 10 ayrı ihaleyle de gündeme geldi. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP’li Yalım Halıcı, 2019’da Aktaş’ın, Isparta Belediyesi’nden 10 ayrı ihaleyi usulsüz ve ihale mevzuatında belirtilen maddelere aykırı biçimde aldığını, karşılığında biri 2018 model Audi A-8 ultra lüks araç olmak üzere 11 aracı belediyeye hibe adı altında rüşvet olarak verdiğini belirtti.

“HİBEYE TEŞEKKÜR EDİLİR”

A-8’in bizzat AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından makam aracı olarak kullanıldığını kaydetti. Ancak Isparta Belediyesi’yle ilgili bugüne kadar gerek adli, gerekse idari yönden herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi. Başdeğirmen bu hibe için “Şu durumda böyle bir hibeye ancak teşekkür edilir” ifadesini kullanmış, lüks otomobili makam aracı olarak kullanmaya başlamıştı.

AKP İŞLERİ DEVAM

AKP’li Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’in Aktaş’ın kardeşinin Diyarbakır Hilton Otel’deki düğününe de özel davetli olarak katıldığı bildirildi. AKP’li diğer belediyelerden de rüşvet ve maddi menfaat karşılığı fesat karıştırılarak alınan ihalelerle ilgili herhangi bir soruşturmanın başlatılmadığı belirlendi.

İHALELER SORUN OLMADI

CHP’li belediyelerden aldığı işleriyle ilgili hak edişleri durdurulan ve banka hesapları dondurulan Aktaş’ın, AKP’li belediyeler ile diğer devlet kurumlarından aldığı ihalelerle ilgili işleri ise kesintisiz devam ediyor, bu işlerle ilgili de mal varlıklarına herhangi bir tedbir kararı alınmadı.

Aziz İhsan Aktaş, 4.5 aylık tutukluğun ardından etkin pişmanlıktan yararlandı ve tahliye edildi.

İtirafçı oldu hemen çıktı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan 49 yaşındaki Aziz İhsan Aktaş, 17 Ocak’ta tutuklandı. Aktaş daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanmak için 30 Nisan tarihinde ifade verdi. Aktaş, ardından 11 Mayıs’ta ikinci ifadesini verdi. Aktaş’ın ifadesinde belediyelerde ‘usülsüzlük’ olduğunu iddia etmesiyse İBB’ye yönelik 5. dalga operasyon başlatılmıştı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aktaş, 4 Haziran’da ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliyesi edildi.