FİRUZE ŞENAVCI / KORKUSUZ

"22 bin liraya ara zam yapın" diyen milyonlarca vatandaşa kara haber veren AKP Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis'e devletin tahsis ettiği süper lüks otomobille geliyor, 324 bin lira maaş alıyor. Güler'in sadece emekli maaşı 123 bin 759 lira.

22 bin lirayla yarı aç yarı tok yaşayan asgari ücretli ara zam bekliyor. İktidar ise milyonların feryadına kulak tıkadı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok” diyerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

En düşük emekli maaşının artışı için de “Gündemimizde değil” diyen Güler, emekli maaşıyla birlikte toplam 324 bin lira alıyor. Devletin verdiği milyonlarca liralık Audi A-6’yı kullanıyor, üstelik yakıt ve şoför masrafı da Meclis bütçesinden.