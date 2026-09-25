Handelsblatt'ın haberine göre Audi AG, ABD'de ek üretim yapmayı değerlendiriyor. Volkswagen denetim kurulu, Kuzey Amerika stratejisini değerlendirmek üzere cuma günü bir araya geliyor. Toplantıda, ABD gümrük tarifelerinin etkisini azaltmak için Audi modellerinin 2030'ların başına kadar ABD'deki fabrikasında üretilmesi planı ele alınacak.

SLOVAKYA'DAN ABD'YE TAŞINACAK

Audi'nin ABD'de yeni bir fabrika kurma planı uzun süredir gündemde. Ancak yılın başında çıkan haberlerde, Audi'nin eyalet desteğinin olmaması nedeniyle bu planından vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Şimdi ise şirketin, Slovakya'nın Bratislava kentinde üretilen büyük SUV modellerini ABD'de üretmeyi planladığı bildirildi. Bu modeller, ABD'de Audi'nin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor.