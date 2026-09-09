Alman basınında yer alan analizde, ikinci el pazarında popüler rakiplerinin aksine hak ettiği ilgiyi görmeyen 5 otomobil modeli sıralandı. Marka algısının gerisinde kaldığı için piyasa değerinin altında alıcı bulan bu araçlar, yüksek dayanıklılık ve geniş iç hacim sunuyor.

HANGİ OTOMOBİLLER LİSTEDE YER ALDI?

Seat Exeo ST: Audi A4 B7 platformu üzerine inşa edilen model, 5 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Araçta kullanılan 150 beygirlik 1.8 T benzinli motor, yüksek mekanik dayanıklılığıyla tavsiye edilen seçenekler arasında bulunuyor.

Honda Civic Tourer: 7 bin 500 euro seviyesinden başlayan station wagon model, 1668 litrelik bagaj hacmi sağlıyor. Aracın 141 beygir güç üreten 1.8 i-VTEC atmosferik motoru, turbo arızası riskini ortadan kaldırıyor.

UYGUN FİYATLI GENİŞ ARAÇ ARAYANLARA HANGİ MODELLER ÖNERİLİYOR?

Hyundai i40 CW: Passat ve BMW 3 serisine kıyasla 6 bin 500 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. 2015 sonrası makyajlı kasalarda yer alan 1.7 CRDi Euro 6 dizel motor, uzun mesafelerde düşük yakıt tüketimi sunuyor.

Peugeot 508 SW: 7 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılan Fransız modeli, yüksek sürüş konforuyla dikkat çekiyor. Aracın 140, 150 ve 180 beygirlik 2.0 litrelik dizel motorları uzun yol kullanımları için öne çıkıyor.

KÜÇÜK SUV ALTERNATİFİ ARAYANLAR HANGİ MODELİ SEÇMELİ?

Kia Venga: 5 bin euro seviyesindeki fiyatı ve 4 metrelik boyutuna rağmen yüksek oturma pozisyonu sunuyor. Araçta yer alan 125 beygirlik 1.6 CVVT atmosferik benzinli motor, turbosuz yapısı sayesinde sorunsuz kullanım imkânı veriyor.