Alman otomobil üreticisi Audi, ABD'deki ilk araç montaj tesisi için planladığı yatırımı 7 milyar dolara çıkaracak genişleme seçeneğini gündemine aldı. Georgia eyaletindeki projenin iki aşaması da tamamlanırsa toplam 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

GZT'nin aktardığı, Mid-Georgia Gateway Kalkınma Otoritesi tarafından paylaşılan resmi belgelere göre, Macon yakınlarındaki Peach County'de planlanan üretim kompleksi için 3 milyar dolarlık ikinci aşama değerlendiriliyor. Yetkililer, bu aşamanın bağlayıcı bir taahhüt değil, pazar koşullarına bağlı bir büyüme planı olduğunu belirtiyor.

İKİNCİ AŞAMADA 3 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM

Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi, ilk aşama için 4 milyar dolarlık yatırım duyurmuştu. Bu aşamada yıllık 200 bin SUV üretim kapasitesi ve 4 bin 500 kişilik istihdam planlanıyor. İlave yatırımın onaylanması halinde ise 2033 yılına kadar 3 bin kişilik ek istihdam sağlanması öngörülüyor.

Yaklaşık 607 hektarlık alanda kurulması planlanan yerleşkede Q7, Q8 ve ürün gamına katılacak yeni Q9 modellerinin üretilmesi hedefleniyor. Şirketin ayrıca Güney Karolina'daki Scout Motors fabrikasında yaklaşık 25 bin Audi markalı araç üretme hedefi bulunuyor.

VERGİ MUAFİYETİ VE KAMU DESTEĞİ

Georgia eyalet yönetimi, yatırım için mali destekler sağladı. Resmi protokole göre Audi'ye 458 milyon dolarlık vergi muafiyeti tanındı. Tesis altyapısı, demiryolu bağlantıları, inşaat ve çevre düzenlemeleri için 120 milyon doları aşkın doğrudan hibe ayrıldı.

Su ve kara yolu hatları, enerji şebekesi ve iş gücü eğitim programları için de 430 milyon dolarlık ek kamu kaynağı tahsis edildi.

GÜMRÜK VERGİSİ İÇİN MÜZAKERE

Audi'nin ABD'de üretime yönelmesinin arkasında artan gümrük maliyetleri bulunuyor. Marka, ABD'de sattığı araçların tamamını halen Avrupa Birliği ve Meksika'daki fabrikalarından sevk ediyor. AB menşeli ithal araçlara uygulanan yüzde 15'lik tarife ile çelik, alüminyum ve yedek parça vergilerinin şirkete yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar, yani yaklaşık 1,2 milyar avro ek maliyet yüklediği aktarılıyor.

Washington yönetiminin ABD'de doğrudan sanayi yatırımı yapan üreticilere tarife muafiyeti sunmasının ardından Audi de müzakerelere başladı. Şirket yönetiminin yüzde 15'lik oranı yüzde 7,5'e indirmek istediği, ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle yüzde 10 seviyesinde uzlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

Yatırımın ikinci aşamasına ilişkin nihai imzanın, inşaat süreçlerinin ilerleyişine ve vergi müzakerelerinin sonucuna göre atılması bekleniyor.