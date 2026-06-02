İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir taksicinin kısa mesafeli yolculuk karşılığında turistten 7 bin 300 lira aldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli taksici H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli H.A. "dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, şüphelinin "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Karaköy’deki Tersane Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından yaşanmıştı.
Auger, Taksim’de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye bindiği sırada yolculuğunu canlı yayınla takipçileriyle paylaşmıştı.
Yayın görüntülerinde, Auger’in araca binmeden önce taksi sürücüsüyle ücret konusunda anlaştığı anlar yer almıştı.
Ancak yayıncı, yolculuğun ardından kredi kartından anlaştıkları tutardan daha fazla para çekildiğini fark ettiğini belirterek durumu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Auger, kartından 136 dolar tahsil edildiğini iddia etmişti.
Paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı.
CEZA YAĞMIŞTI
Skandal olayın ardından taksi şoförüne, çeşitli maddeler kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazılmıştı.
Taksi şoförünün sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilmişti.