Trabzonspor, Cercle Brugge’den Felipe Augusto’yu renklerine bağlamasının ardından Al-Qadsiah forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Cameron Puertas için de çalışıyor. Bordo-mavililer, 21 yaşındaki Brezilyalı Augusto’nun bonservisini 6 milyon Euro’ya aldı.

Prensipte el sıkışılan Puertas için de Suudi Arabistan kulübü ile yoğun pazarlıklar devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun bir-iki gün içinde satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde. Bu arada Ozan Tufan’a da Süper Lig ekiplerinden talipler olduğu bildirildi.