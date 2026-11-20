Türk pop müziğinde kendi müzikal dünyasını kurmayı hedefleyen AURA, ilk albümü ELEMENTAL için düzenlediği lansman konseriyle İstanbul'da sahne aldı. Geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen konserde binlerce müziksever bir araya geldi.

BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ'NDE YOĞUN KALABALIK

Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan grup, konser boyunca yüksek enerjili performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Bostancı Gösteri Merkezi'nin tamamen dolduğu gecede müzikseverler, AURA'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne şovları, koreografileri, kostümleri ve görsel tasarımıyla öne çıkan grup, konserin başından finaline kadar temposunu korudu. Dört farklı karakteri ortak bir müzikal kimlikte buluşturan AURA, dinleyicilerine kapsamlı bir sahne deneyimi sundu.

12 ŞARKILIK ELEMENTAL İLE SAHNEYE ÇIKTILAR

İlk albümleri ELEMENTAL'de 12 şarkıya yer veren AURA, lansman gecesinde müzikal kimliğini sahneye taşıdı. Baştan sona tasarlanan görsel dünyası ve koreografileriyle dikkat çeken grup, konserin ilerleyen saatlerinde hayranlarının coşkusunu daha da artırdı.

Bostancı'daki yoğun katılımla İstanbul'daki hayran kitlesini bir kez daha buluşturan AURA, müzik yolculuğundaki yeni hedefini ise dünya sahnesi olarak belirledi.