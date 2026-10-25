Meri, Aslı Göztaşı, Esra Mutlu ve Suzy Roumenov’dan oluşan AURA, ilk stüdyo albümü “Elemental”ı müzikseverlerle buluşturdu. Bomonti'de bir mekanda düzenlenen tanıtım gecesinde grubu yalnız bırakmayan Manifest üyeleri Hilal Yelekçi ve Lidya Pınar, AURA’ya başarı dileklerini iletti.

“2036” VİDEOSU YOUTUBE TRENDLERİNDE İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Albümün açılış şarkısı 2036, YouTube Türkiye genel trend listesinde ilk sıraya yükselirken 900 binin üzerinde izlendi.

Basketbol maçlarının devre arası gösterilerinden esinlenilen videoda grup üyeleri, kalabalık bir dans ekibiyle kamera karşısına geçti. AURA, videonun adı olan 2036 yılına da gönderme yaparak dinleyicilerine 10 yıl sonra aynı videonun altında yeniden buluşma çağrısında bulundu. Grup, bu çalışmayla stadyumda konser verme hayalini de gündeme getirdi.

DÖRT ÜYE, DÖRT ELEMENT

AURA’nın sahne konsepti doğadaki dört element üzerine kurulu. Aslı Göztaşı suyu, Esra Mutlu ateşi, Meri toprağı, Suzy Roumenov ise havayı temsil ediyor.

Yaklaşık 30 dakika süren albümde “We Are AURA!”, “Masum Kedi”, “Tempo”, “Red Flag!”, “AURA”, “İltifatlar”, “Derbeder” ve “Parçalı Bulutlu” gibi parçalar da bulunuyor.

MANIFEST ÜYELERİNDEN DESTEK

Dans ağırlıklı performansları ve müzik tarzları nedeniyle Manifest ile karşılaştırılan AURA, albüm lansmanında bu kez iki grubun üyelerini bir araya getirdi. Hilal Yelekçi ve Lidya Pınar, tanıtım gecesine katılarak AURA’nın yeni albüm heyecanına ortak oldu.

AURA, mayıs ayında yayımladığı “YUH!” ile müzik dünyasına adım atmış, ardından “PES” ve “Tuzak” şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

TOMORROWLAND HAYALİNİ AÇIKLADI

Türkiye’de tanınmanın ötesine geçerek Türk pop müziğini uluslararası sahneye taşımayı hedefleyen AURA, gözünü dünya çapındaki festivallere dikti. Grup üyeleri, “Düet değil ama daha grup odaklı bir şey yapmak isteriz. Tomorrowland’a gidebiliriz. Vizyon olarak da bize uygun bir festival. Hayalimizi hayata geçiririz umarım” sözleriyle dünyaca ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’da yer alma hayallerini dile getirdi.