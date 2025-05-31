İstanbul merkezli 4 ayrı "yolsuzluk" soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılara dair detayları Hukukçu Av. Hüseyin Ersöz, SÖZCÜ TV'de Gülşah İnce'nin sunduğu Türkiye'nin Sözü programında anlattı.

'GİZLİLİK KARARI SEBEBİYLE BİLGİMİZ YOK'

"- Dosya kapsamında gizlilik kararı olduğu için hiçbir bilgi evrak isnada ulaşmak mümkün değil. Tam anlamıyla neyle suçlandığına dair bilgiye sahip değiliz. Bu ne yazık ki karşılaştığımız hukuka aykırılık. İnsanları tutukluyorsunuz gözaltına alıyorsunuz buna karşılık insanlar savunma yapmak durumundalar ancak bilgiye sahip olmayınca bunlarla ilgili açıklama yapamıyorsunuz. Aykut Erdoğan ve diğer şüphelilerle ilgili durumda bundan farklı değil."

'SUÇLAMAYI BASIN NOTUNDAN DUYDUK'

"İsnat edilen suçlamayı Başsavcılığın basın açıklaması ve bilgi notundan suçlamalarından öğreniyoruz. Dört farklı soruşturma olduğunu söyledi. Bunlardan birinin İBB soruşturması olduğunu ifade etti ama burada enteresan bir şey var. Aykut Erdoğdu üzerinden konuşacaksak İmamoğlu dosyasının içerisinde Mali suçların iddia edildiği dosyada Erdoğdu'nun da soruşturmaya dahil edildiğini görüyoruz."

'SAVCILIK İDDİANIN ÖTESİ GEÇİP SUÇ TESPİTİ YAPIYOR'

"- Burada İSTAÇ isimli bir iştirak var. Bu sözleşmede rüşvete aracılık ettiği iddiası var. Savcılık burada iddia demesi gerekirken Rüşvete aracılık ettiği tespit edilen diyor. Savcılık olarak siz sadece iddiada bulunabilirsiniz. Tespiti mahkemeler yapar."

'AYKUT BEY 'İSMİMİ YOLSUZLUKLA ANAMAZLAR' DEDİ'

"- Biz meslektaşlarımla beraber ziyarete gittik. Yanımızda değerli meslektaşımız Tuğba Torun da vardı. Biz kendisine ayrıntılı bilgi verdik. Kendisinin söylediği bir söz var. Benim ismimi yolsuzlukla yan yana getiremezsiniz ancak yolsuzluğun yanına mücadele ekleyip ismimi anabilirsiniz. Aykut Beyin her platformda meclis kürsüsünde yolsuzluklarla ilgili açıklamaları oldu."

'SUÇ İSNATLARININ TEMELİ YOK'

"Bugün iktidar medyasında baktığınızda aslında Aykut Bey alındığı andan itibaren 'Yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Erdoğdu yolsuzluktan gözaltına alındı' deniyor. Bunların hepsi bu suç isnatlarının hiçbirinin temeli yok. Bunları ne zaman anlayacağız. Yarından itibaren bu kişilerin emniyet ifadeleri başlayınca isnat edilen suçlamaları görmüş olacağız. Ondan sonra değerlendirme şansımız olacak."