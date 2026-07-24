Bolu’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası iki gencin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kaza, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, av için gittikleri ormandan dönüş yolunda olan Enes Yaman (25) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
15 METREDEN ŞARAMPOLE UÇTULAR
Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurdaya dönen araç içerisindekilere müdahale etmek için çalışma başlattı.
GENÇ SEVGİLİLER OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Emre Yaman ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ceyda Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç çiftin acı haberi, olay yerine gelen yakınlarını ve çevredekileri yasa boğdu.
(Ceyda Öztürk- Emre Yaman)
SÜRÜCÜ AĞABEY HASTANEDE
Kazada aracı kullanan ve hayatını kaybeden Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Enes Yaman tedavi altına alındı.