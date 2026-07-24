Bolu’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası iki gencin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kaza, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, av için gittikleri ormandan dönüş yolunda olan Enes Yaman (25) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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