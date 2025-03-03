Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 Mart 2025 tarihi itibariyle ülke genelinde av sezonunun kapandığını açıkladı. Polat, şunları kaydetti:

CEZA UYGULANACAK

"İlgili Kanun uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alınarak av sezonu 02.03.2025 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. 02.03.2025 tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemleri başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avlama faaliyeti sona ermiştir.

Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin doğal ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verilecek ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir."