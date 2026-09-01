Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğun, av tüfeğiyle oynarken kendi kendine ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay, ilçenin kırsalındaki Ovacık Mahallesi'nde yaşandı. Muhammed Haçım Şikak, evin yanındaki bir depoda ailesine ait olduğu değerlendirilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Şikak, bu sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olayın ardından ailesi tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şikak kurtarılamadı.