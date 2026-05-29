Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Konya’da çekilmesi planlanan filmde erkek başrol “Meram” karakteri için Demirhan Demircioğlu ile anlaşılmış, set hazırlıkları ve haziran ayı çekim planı tamamlanmıştı.

Kulis bilgilerine göre, Ava Yaman’ın menajerliğini yapan babası Ali Yaman’ın, oyuncunun yer aldığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yapım ekibiyle görüştüğü ve kariyer planlaması açısından sinema filmi için henüz erken olduğu yönünde ortak karar alındığı belirtildi.

Son dakika gelişmesi sonrası yönetmen Hüseyin Eken’in yapım ekibine karşı zor durumda kaldığı ve projenin şimdilik ertelendiği iddia edildi. Ayrıca taraflar arasında imzalanan sözleşme nedeniyle cezai şart ve olası tazminat sürecinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.