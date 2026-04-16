AVANOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

AVANOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/227 Esas

DAVALI : IBTEHAJ MARIAM GÜRBÜZ - 99739816440

Davacı Murat GÜRBÜZ tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Ön inceleme duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususların davetiyeye şerh edilmesine,

2-Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarına,

3-Ön inceleme duruşmasına sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine,

4-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların sunmuş oldukları dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmalarına, bu hususların verilen süreiçinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına, ihtaratın bu tutanağın tebliği ile yapılmış sayılmasına,

5-Verilen kesin süre içerisinde tarafların gerekli açıklamayı yapmaları halinde duruşma günü beklenmeksizin yapılan açıklama doğrultusunda belirtilen belge ve delillerin istenilmesine,

6-Tahkikata ilişkin deliller ve diğer hususlar ile ilgili işlemlerin ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesine,

Ön inceleme duruşmasının 10/09/2026 günü saat 09:00'a bırakılmasına karar verilmiş olup, duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02448856