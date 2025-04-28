AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ
AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/752 Esas
Konu : Gaip kişi ilanı hk. Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 52339504674
ADI SOYADI : HASIMSIZ
BABA ADI : NİYAZİ
ANA ADI : KEVSER
DOĞUM TARİHİ : 20/09/1972
DOĞUM YERİ : AVANOS
İKAMETGAH ADRESİ : YUKARI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:129 AVANOS/NEVŞEHİR
ADI SOYADI : HASIMSIZ
BABA ADI : NİYAZİ
ANA ADI : KEVSER
DOĞUM TARİHİ : 20/09/1972
DOĞUM YERİ : AVANOS
İKAMETGAH ADRESİ : YUKARI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:129 AVANOS/NEVŞEHİR
#ilangovtr Basın no ILN02212190