Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; "Avatar Atakan" lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, ailesiyle çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü dövüş sporcusu ve oyuncu, eşi Serap Arslan ve çocuklarıyla birlikte Cennet Koyu'nda güneşin ve denizin tadını çıkardı.
KIZI ZENİA İLE YAKINDAN İLGİLENDİ
Bodrum'da tatil yapan Çağan Atakan Arslan, gün boyunca küçük kızı Zenia ile vakit geçirdi. Baba-kız denizde keyifli anlar yaşarken, Arslan'ın kızıyla yakından ilgilendiği görüldü.
Bir süre sonra eşi Serap Arslan'ın da aileye katılmasıyla birlikte çift, çocuklarıyla birlikte neşeli bir gün geçirdi.
AİLENİN KEYİFLİ ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Cennet Koyu'nda görüntülenen Arslan ailesi, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Tatilin tadını çıkaran aile, objektiflere doğal görüntüler verdi.
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ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN'IN AİLE HAYATI
Çağan Atakan Arslan ve Serap Arslan, Şubat 2017'de nikâh masasına oturdu. Çiftin 2018 yılında Leon Aslan, 2023 yılında ise Zenia adını verdikleri iki çocuğu dünyaya geldi.
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