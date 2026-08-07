Avcılar Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMANIN KONUSU 2022 ASFALT İHALESİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında gerçekleştirdiği “Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları” ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadan yüksek teklif alınarak ihale bedelinin yükseltildiği tespit edildi. Bu kapsamda “ihaleye fesat karıştırma” suçundan soruşturma başlatıldı.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANAMADI

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, bir diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA KAMU GÖREVLİLERİ VE FİRMA YETKİLİLERİ VAR

Gözaltı kararı verilenler arasında Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu Başkanı Seçkin Özcan, komisyon üyeleri İsmail Kurtuluş ve Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve ihale yetkilisi Nevzat Yalçın, ihale komisyonu üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki ve Kemal Kenar ile bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.