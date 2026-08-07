Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişi, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 12 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği ileri sürülmüştü.
14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.