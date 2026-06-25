Yangın, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi 818’inci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. CAN KAYBI YOK Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. ALEVLER KAMERADA Yangın sırasında çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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