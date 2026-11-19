İstanbul’un Avcılar ilçesinde yeni açılan bir ev tekstili ve dekorasyon mağazasının açılışa özel indirim yapacağını duyurması üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde izdiham yaşandı. Olay, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mağaza yönetiminin açılış gününe özel yüksek oranlı indirimler uygulayacağını günler öncesinden duyurmasının ardından, uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti. Saat 11.00’de gerçekleşecek açılıştan saatler önce kapı önünde toplanan kalabalık nedeniyle metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Kaldırımlardan taşan yoğunluk sebebiyle cadde üzerindeki araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi. Kapıların açılmasını bekleyen bazı müşteriler arasında sıra nedeniyle zaman zaman kısa süreli gerginlik ve tartışmalar yaşanırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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