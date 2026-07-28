İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde yer alan Deniz Atacan’a ait ev aletleri tamir atölyesinin önünde hırsızlık olayı meydana geldi. Tamir amacıyla iş yerine getirilen, yaklaşık 2 metre 10 santim yüksekliğinde ve 100 kilo ağırlığındaki gardırop tipi buzdolabı, bina önündeki demirlere zincirlenerek kilitlendi. Dün sabah saat 06.30 sıralarında sokağa gelen bir kamyonetten inen 4 kadın, piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirtilen buzdolabının yanına yaklaştı.

GÖZCÜLÜK YAPIP ZİNCİRİ KIRDILAR

Şüphelilerden biri çevrede gözcülük yaparken, diğerleri buzdolabının kapılarını açıp iç kısmını ve motorunu kontrol etti. Kadınlardan ikisi eldiven takarken, bir diğeri ise zincire bağlı kilit sistemini çözdü. Şüpheliler, yaklaşık 100 kiloluk buzdolabını bahçe kapısından çıkarıp park halindeki araçların arasından geçirerek getirdikleri kamyonete yükledi ve hızla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

'HAYRETLER İÇİNDE KALDIK'

Sabah işe geldiğinde buzdolabının olmadığını fark eden iş yeri sahibi Deniz Atacan, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Yaşananları anlatan Atacan, dükkanın önüne erkek çalışanların getirmekte zorlandığı dolabın götürülüş biçimine şaşırdıklarını belirterek, şüphelilerin kilidi kırarak buzdolabını zarar vermeden taşıdıklarını ifade etti. İhbar üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.