İstanbul Avcılar D-100 Karayolu Ambarlı yan yolda gece saat 03.30 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı 23 LF 218 plakalı yol asfaltlama kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

VİRAJI ALAMAYIP ALT GEÇİDE DÜŞTÜ

Yan yoldaki virajı alamayan tonlarca ağırlıktaki asfalt kamyonu, savrularak Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralı sürücünün yardımına koşarken, diğer yandan durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, kabin içerisinde yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen sürücünün tedavisine başlandı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza yerine gelen polis ekipleri, olası bir başka kazanın önüne geçmek amacıyla alt geçit yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Alt geçide düşen asfalt kamyonu, bölgeye getirilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.