İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan vatandaşlar, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin kendi köpeğine uyguladığı şiddete tanık oldu.
KEMERLE ACIMASIZCA VURDU
Gözü dönmüş şahıs, tasmayla gezdirdiği köpeğine aniden kemerle defalarca vurmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların şaşkınlık içindeki uyarılarına ve tepkilerine hiçbir şekilde aldırış etmeyen saldırgan, şiddetin boyutunu giderek artırdı.
TASMASINDAN TUTUP HAVAYA SAVURDU
Uyarıları duymazdan gelen şüpheli, çaresiz hayvanı boynundaki tasmadan tutarak havaya kaldırdı ve savurdu. Bir süre daha köpeği darbeden şahıs, olayın ardından hayvanı da yanına alarak bölgeden uzaklaştı ve izini kaybettirdi.