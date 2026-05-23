Olay, 21 Mayıs saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen şapkalı bir kişi, kapısı açık olan binaya girerek katları tek tek dolaştı. Şüpheli, cep telefonunun ışığıyla bir dairenin önündeki ayakkabılığı kontrol etti. Burada bulunan spor ayakkabıyı alan şüpheli, daha sonra binadan uzaklaştı. Piyasa değerinin 4 bin liranın üzerinde olduğu belirtilen ayakkabıları çalınan aile, şüphelinin yakalanmasını istedi.