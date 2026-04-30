İstanbul Avcılar’da, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada yaşanan hırsızlık girişimi neredeyse bir faciaya yol açıyordu. Yıkılmayı bekleyen binadaki doğal gaz saatini çalmaya çalışan bir şahıs, boruları patlatınca tüm mahalleyi yoğun bir gaz kokusu sardı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Merkez Mahallesi Fatih Sokak’ta yaşanan olayda, deprem hasarlı olduğu için tahliye edilen 7 katlı binaya giren bir atık toplayıcı, zemin kattaki doğal gaz tesisatına müdahale etti. Vanayı sökmeye çalıştığı sırada boruların zarar görmesiyle çevreye yüksek basınçlı gaz yayılmaya başladı. Panikleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

MAHALLE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir patlama riskine karşı sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik koridoru oluşturdu. İGDAŞ görevlilerinin binanın ana hattını kesmesiyle derin bir nefes alındı. Görgü tanıkları, bir şahsın tesisatı sökmeye çalıştığını ve gaz sızıntısı başlayınca olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Ekiplerin müdahalesinin ardından tehlike tamamen bertaraf edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.