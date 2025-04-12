İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Namık Kemal Mahallesi’nde sabah saatlerinde büyük bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama, 4 katlı bir binanın önünde gerçekleşirken, çevreyi saran patlama sesi ve büyük dumanlar paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediyor.

İlk belirlemelere göre, patlamada herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.