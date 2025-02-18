Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada şüphelilerin aynı bölgede dolaşarak apartmandaki dairelerin zillerine rastgele bastıklarını, açan olursa içeri girerek boş dairelerden hırsızlık yaptıklarını belirlendi. Polis, çalışmaların devamında şüphelilerin bir apartmana girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yakalandıklarını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin defalarca zillere basmasına rağmen giriş kapısını kimsenin açmaması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Sultan D. ile Sibel D. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sultan D.'nin 36 suç kaydı olduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı diğer şüpheli Sibel D.'nin ise 15 suç kaydı ve 4 ayrı dosyadan araması olduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardında Küçükçekmece adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.