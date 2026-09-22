Avcılar’da D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine ilerleyen 34 TS 6194 plakalı lüks spor otomobil, 06 GB 5943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Lüks otomobil bariyerlere çarparken, diğer araç ters yöne döndü. Yoldan geçen sürücüler, durarak yaralıları araçtan çıkardı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye götürülme isteğini kabul etmediği öğrenildi. Yol, Beylikdüzü yönüne bir süre kapalı kalırken, yapılan incelemelerin ardından araçlar çekildi.

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