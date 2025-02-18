İstanbul'un Avcılar ilçesinde metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak yolcuları indirdi. Yangın, görevliler tarafından yangın tüpleri ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs durağında yolcu alan metrobüs hareket ettiği esnada, sürücü aracın arkasındaki motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.
Metrobüsü durdurarak yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpü ile yangına müdahale etti.
Duraktaki görevliler de yangın tüpleri ile motora müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Metrobüsten indirilen yolcular, başka araçlara nakledildi.