Avcılar’da metruk binada kiriş çöktü; söküm yapan işçi altında kaldı
Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada işçiler çalıştığı sırada kiriş çöktü. Söküm yapan işçilerden biri çöken kirişin altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadan çıkarılan işçi sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada işçiler çalıştığı sırada kiriş çöktü. Söküm yapan işçilerden biri çöken kirişin altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadan çıkarılan işçi sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı.
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