Avcılar’da bir marketin önünden palet çalan 4 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 15 Mart günü akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, marketin önüne gelen 4 kişi, girişte bulunan paletleri alarak plakasız bir kamyonete yükledi. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Durumun bildirilmesinin ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, Eski İstanbul Caddesi üzerinde denetim sırasında şüpheli aracı fark etti. “Dur” ihtarına uymayan kişiler kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durdurulurken, içindeki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin market önündeki paletleri araca yükleyip hızla uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.