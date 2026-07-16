Olay, dün Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler araçları durdurup aşağı indi. Tekme ve yumrukla biribirine saldıran sürücüleri, araçlarda bulunan diğer kişiler ayırdı. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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