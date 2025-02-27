Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali ve seyyar satıcılarla mücadele kapsamında yayaların rahatça yürüyebilmesi için caddeyi kapatan malzemeler toplattı. Sandalye, duba, reklam panosu, flama, meyve kasası, masa ve pazar tezgahları gibi malzemeler kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

Ancak denetimler sırasında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının önünde gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri, dükkanın önündeki sandalye ve dubaları toplarken, iş yeri sahibi zabıta amirine küfür ve hakaret etti. Olay çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşti. Zabıta amiri, şikayetçi olacağını belirtti.

Denetimlerin ardından, bir kebapçı dükkanının önündeki seyyar satıcı arabası da kamyona yüklenirken, bir kez daha gerginlik yaşandı.