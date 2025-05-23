“Avcılar Ücret Toplama İstasyonundaki mevcut gişelerin yıkılması çalışmalarının 6 gün sürmesi planlanıyor. Bu süreçte Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak.”

KGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yarın saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan çalışmalar kapsamında, gişe adaları ve üzerlerindeki kanopiler tamamen kaldırılacak.

“Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için başlatılacak çalışma nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi.”

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgi notunda, 24 saat esasına göre yürütülecek olan çalışmaların toplamda 6 gün süreceği ifade edildi.

“KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu sistemin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının yarın saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.”

Sürücüler için geçici güzergahlar da açıklandı. Bu süre zarfında otoyola erişim sağlamak isteyen vatandaşların, Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanmaları gerekecek.

“Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği belirtilerek, çalışma süresince Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağı, sürücülerin Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabileceği ifade edildi.”