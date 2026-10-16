İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, sol şeritte arızalanan kamyonetin şoförü aracını çalıştıramadı. Arkadan gelen beton mikserinin şoförü, kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçlar beton mikserine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sait Topsakal, "Araç arıza yapmış. TIR, beton mikserine çarpmamak için direksiyonu sola kırınca kaza oldu. 4 tane yaralı var" dedi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı, D-100 Karayolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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