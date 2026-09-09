İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir inşaatın bekçisi, çalınan malzemelerin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan aile sağlık merkezi inşaatında yaşandı.

"ÇALINAN KABLOLAR 100-200 BİN TL TUTARINDA"

Dün saat 17.30 sırasında inşaatın yakınına gelen iki şüheli, bekçinin kısa süreli ayrılmasını fırsat bularak içeri girdi. Biri çocuk olan şüheli, binadaki elektrik kabloları rulolarını kucaklayıp çıktı. Kabloları yanlarındaki el arabasına koyan şüheli, olayın hemen ardından uzaklaştı.

Karşı binada oturan bir kişi, çalıntı anını cep telefonu ile kaydetti.

İnşaat sorumlusu Uğur Akay, kaydedilen görüntüleri inceledikten sonra polise haber verdi. Gelen polis ekibi, inşaatında incelemeye başladı.

İnşaatın bekçisi, dönüşünde yaşananları öğrenince fenalaştı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uğur Akay, "Bekçi arkadaşımız yemek için çok kısa süreli ayrılınca hırsızlık olmuş. Gelince, bunu öğrenince içi sıkılmış ve fenalık geçirmiş. Şu anda sağlık durumu iyi. Çalınan kablolar 100-200 bin TL tutarında. İnşaatında bir gecikme olmayacak" dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntıyı yapan iki şühelinin yakalanması için çalışma başlattı.